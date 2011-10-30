Губкина (Манахова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губкина (Манахова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1939

Дата смерти

30.10.2011

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1939

Отец: Манахов Михаил

Мать: Манахова Клавдия

Рождение ребёнка
11.07.1961

Сын: Губкин Михаил

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
30.10.2011
с. Поздняково Навашинский р-н Нижегородская обл.
Похороны
Неизвестно
кладбище с. Поздняково
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