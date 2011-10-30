Губкина (Манахова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1939
Дата смерти30.10.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1939
Отец: Манахов Михаил
Мать: Манахова Клавдия
Рождение ребёнка
11.07.1961
Сын: Губкин Михаил
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
30.10.2011
с. Поздняково Навашинский р-н Нижегородская обл.
Похороны
Неизвестно
кладбище с. Поздняково