Губкин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1961
Дата смерти01.12.2022
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1961
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Губкина Валентина
Рождение ребёнка
12.08.1985
Сын: Губкин Иван
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.12.2022