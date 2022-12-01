Губкин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губкин Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1961

Дата смерти

01.12.2022

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1939 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1961

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Губкина Валентина

Рождение ребёнка
12.08.1985

Сын: Губкин Иван

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.12.2022
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