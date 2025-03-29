Губкин Юрий Федорович 26.09.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губкин Юрий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1937

Дата смерти

29.03.2025

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губкина (Манахова) Валентина

Рождение ребёнка
11.07.1961

Сын: Губкин Михаил

Мать ребёнка: Губкина (Манахова) Валентина

Рождение ребёнка
22.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губкина (Манахова) Валентина

Смерть
29.03.2025

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