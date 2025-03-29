Губкин Юрий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1937
Дата смерти29.03.2025
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1961
Сын: Губкин Михаил
Мать ребёнка: Губкина (Манахова) Валентина
Рождение ребёнка
22.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губкина (Манахова) Валентина
Смерть
29.03.2025