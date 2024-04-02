Манахов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанахов Константин

Манахов Константин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1953

Дата смерти

16.03.1994

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1953

Отец: Манахов Михаил

Мать: Манахова Клавдия

Бракосочетание
30.04.1977

Жена: Манахова Лидия Геннадьевна

Рождение ребёнка
28.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манахова Лидия Геннадьевна

Рождение ребёнка
19.09.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

п. Междуреченский
Рождение ребёнка
10.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Выкса Горьковская область
Развод
Неизвестно

Жена: Манахова Лидия Геннадьевна

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.03.1994
р-п. Дружба Выксунский р-н Нижегородская обл.
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close