Манахов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1953
Дата смерти16.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1953
Отец: Манахов Михаил
Мать: Манахова Клавдия
Бракосочетание
30.04.1977
Рождение ребёнка
28.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Манахова Лидия Геннадьевна
Рождение ребёнка
19.09.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
п. Междуреченский
Рождение ребёнка
10.09.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Выкса Горьковская область
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.03.1994
р-п. Дружба Выксунский р-н Нижегородская обл.
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище