Манахова (Рассадина) Лидия Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1958
Дата смерти14.08.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.04.1977
Муж: Манахов Константин
Рождение ребёнка
28.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Манахов Константин
Развод
Неизвестно
Муж: Манахов Константин
Смерть
14.08.1996
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище