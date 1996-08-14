Манахова (Рассадина) Лидия Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манахова (Рассадина) Лидия Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1958

Дата смерти

14.08.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1977

Муж: Манахов Константин

Рождение ребёнка
28.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манахов Константин

Развод
Неизвестно

Муж: Манахов Константин

Смерть
14.08.1996
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище
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