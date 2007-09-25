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Черных Николай Алексеевич

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Место рождения

Колтубановский, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

17.01.1932

Дата смерти

25.09.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1932

Отец: Черных Алексей Ефремович

Мать: Черных Анна Терентьевна

Колтубановский, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
30.09.1957 ст.

Жена: Черных Вера Афанасьевна

Красная Зорька, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.08.1958

Сын: Черных Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Черных Вера Афанасьевна

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1964

Дочь: Романова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Черных Вера Афанасьевна

Ленинск, Миасский, Челябинская область
Смерть
25.09.2007
Медведевка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
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