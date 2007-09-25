Черных Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения17.01.1932
Дата смерти25.09.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1932
Отец: Черных Алексей Ефремович
Мать: Черных Анна Терентьевна
Бракосочетание
30.09.1957 ст.
Жена: Черных Вера Афанасьевна
Красная Зорька, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.08.1958
Мать ребёнка: Черных Вера Афанасьевна
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1964
Дочь: Романова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Черных Вера Афанасьевна
Ленинск, Миасский, Челябинская область
Смерть
25.09.2007
Медведевка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область