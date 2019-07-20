Черных (Егорова) Вера Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1935
Дата смерти20.07.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1935
Бракосочетание
30.09.1957 ст.
Красная Зорька, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.08.1958
Отец ребёнка: Черных Николай Алексеевич
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1964
Дочь: Романова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Черных Николай Алексеевич
Ленинск, Миасский, Челябинская область
Смерть
20.07.2019
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область