Черных (Егорова) Вера Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных (Егорова) Вера Афанасьевна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

15.09.1935

Дата смерти

20.07.2019

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1935

Отец: Егоров Афанасий Петрович

Мать: Егорова Ксения Трофимовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
30.09.1957 ст.

Муж: Черных Николай Алексеевич

Красная Зорька, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.08.1958

Сын: Черных Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Черных Николай Алексеевич

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1964

Дочь: Романова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Черных Николай Алексеевич

Ленинск, Миасский, Челябинская область
Смерть
20.07.2019
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
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