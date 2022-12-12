Романова (Черных) Ирина Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.08.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1964
Отец: Черных Николай Алексеевич
Мать: Черных Вера Афанасьевна
Бракосочетание
02.05.1992
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.08.1994
Дочь: Романова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область