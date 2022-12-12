Романова (Черных) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Черных) Ирина Николаевна

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Место рождения

Ленинск, Миасский, Челябинская область

Дата рождения

14.08.1964

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1935 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1964

Отец: Черных Николай Алексеевич

Мать: Черных Вера Афанасьевна

Ленинск, Миасский, Челябинская область
Бракосочетание
02.05.1992

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.08.1994

Дочь: Романова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
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