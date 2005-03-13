Романов Анатолий Викторович
Место рождения
Дата рождения26.05.1964
Дата смерти13.03.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1964
Бракосочетание
02.05.1992
Бракосочетание
02.05.1992 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1994
Дочь: Романова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Романова Ирина Николаевна
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Развод
16.08.2002
Жена: не указана
Смерть
13.03.2005