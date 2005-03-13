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Романов Анатолий Викторович

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Место рождения

Медведевка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

26.05.1964

Дата смерти

13.03.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1964

Отец: Романов Виктор Васильевич

Мать: Косарева Екатерина Михайловна

Медведевка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
02.05.1992

Жена: Романова Ирина Николаевна

Бракосочетание
02.05.1992 ст.

Жена: не указана

Медведевка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.08.1994

Дочь: Романова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Романова Ирина Николаевна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Развод
16.08.2002

Жена: не указана

Смерть
13.03.2005
Медведевка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
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