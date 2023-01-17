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Романова Татьяна Анатольевна
Романова Татьяна Анатольевна
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Место рождения
Златоуст
, Златоустовский, Челябинская область
Дата рождения
17.08.1994
Пол
Женский
Отец
Романов Анатолий Викторович
1964 г.р.
Мать
Романова (Черных) Ирина Николаевна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1994
Отец:
Романов Анатолий Викторович
Мать:
Романова Ирина Николаевна
Златоуст
, Златоустовский, Челябинская область
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