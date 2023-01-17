Романова Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманова Татьяна Анатольевна

Романова Татьяна Анатольевна

avatar

Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

17.08.1994

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1994

Отец: Романов Анатолий Викторович

Мать: Романова Ирина Николаевна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close