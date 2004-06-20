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Косарева Екатерина Михайловна

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Место рождения

6 км, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.11.1925

Дата смерти

20.06.2004

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

6 км, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.05.1953

Дочь: Романова Надежда Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Медведевка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.09.1956

Сын: Романов Владимир Викторович

Отец ребёнка: Романов Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1958

Сын: Романов Валерий Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.07.1962

Сын: Романов Сергей Викторович

Отец ребёнка: не указан

Медведевка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.07.1962

Сын: Романов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Романов Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
26.05.1964

Сын: Романов Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Романов Виктор Васильевич

Медведевка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Медведевка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Романов Виктор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Виктор Васильевич

Смерть
20.06.2004
Медведевка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
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