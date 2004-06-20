Косарева Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения14.11.1925
Дата смерти20.06.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1925
Рождение ребёнка
04.05.1953
Дочь: Романова Надежда Викторовна
Рождение ребёнка
15.09.1956
Сын: Романов Владимир Викторович
Отец ребёнка: Романов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1958
Сын: Романов Валерий Викторович
Рождение ребёнка
01.07.1962
Сын: Романов Сергей Викторович
Рождение ребёнка
01.07.1962
Сын: Романов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Романов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
26.05.1964
Сын: Романов Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Романов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Романов Виктор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.2004