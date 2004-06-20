Романов Валерий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Валерий Викторович

Романов Валерий Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1958

Отец: не указан

Мать: Косарева Екатерина Михайловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close