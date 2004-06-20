Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Романов Валерий Викторович
Романов Валерий Викторович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1958
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Косарева Екатерина Михайловна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИР
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1958
Отец: не указан
Мать:
Косарева Екатерина Михайловна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия