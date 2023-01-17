Черных Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.08.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1958
Отец: Черных Николай Алексеевич
Мать: Черных Вера Афанасьевна
Рождение ребёнка
18.01.1984
Дочь: Терехова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.12.1994
Мать ребёнка: Картошкина Любовь Николаевна
Пеледуй, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно