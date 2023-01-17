Черных Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерных Сергей Николаевич

Черных Сергей Николаевич

avatar

Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.08.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1958

Отец: Черных Николай Алексеевич

Мать: Черных Вера Афанасьевна

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1984

Дочь: Терехова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.12.1994

Сын: Черных Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Картошкина Любовь Николаевна

Пеледуй, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Картошкина Любовь Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close