Картошкина Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картошкина Любовь Николаевна

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Место рождения

Новостройка, Черемховский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

10.03.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1958 г.р.

Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Новостройка, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.01.1986

Сын: Картошкин Игорь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.12.1994

Сын: Черных Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Черных Сергей Николаевич

Пеледуй, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Сергей Николаевич

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