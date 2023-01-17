Картошкина Любовь Николаевна
Место рождения
Дата рождения10.03.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1986
Сын: Картошкин Игорь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.12.1994
Отец ребёнка: Черных Сергей Николаевич
Пеледуй, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно