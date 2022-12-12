Егорова Ксения Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Ксения Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1892

Дата смерти

21.11.1973

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Кручинин Яков Афанасьевич

Отец ребёнка: Егоров Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
09.05.1912

Дочь: Егорова Елена Афанасьевна

Отец ребёнка: Егоров Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Егоров Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Егоров Афанасий Петрович

Соковнинка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 27.05.1920

Сын: Егоров Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Егоров Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
01.02.1926

Дочь: Прибылова Раиса Афанасьевна

Отец ребёнка: Егоров Афанасий Петрович

Красная Зорька, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.09.1935

Дочь: Черных Вера Афанасьевна

Отец ребёнка: Егоров Афанасий Петрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Афанасий Петрович

Смерть
21.11.1973
Красная Зорька, Борский муниципальный район, Самарская область
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