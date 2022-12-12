Егорова Ксения Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1892
Дата смерти21.11.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Кручинин Яков Афанасьевич
Отец ребёнка: Егоров Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
09.05.1912
Дочь: Егорова Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Егоров Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1914
Отец ребёнка: Егоров Афанасий Петрович
Соковнинка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 27.05.1920
Сын: Егоров Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Егоров Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
01.02.1926
Дочь: Прибылова Раиса Афанасьевна
Отец ребёнка: Егоров Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
15.09.1935
Дочь: Черных Вера Афанасьевна
Отец ребёнка: Егоров Афанасий Петрович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1973