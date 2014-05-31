Прибылова (Егорова) Раиса Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения01.02.1926
Дата смерти31.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1926
Рождение ребёнка
12.09.1956
Сын: Прибылов Владимир Валентинович
Отец ребёнка: Прибылов Валентин Леонидович
Рождение ребёнка
01.05.1959
Дочь: Шкредова Наталья Валентиновна
Отец ребёнка: Прибылов Валентин Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.2014