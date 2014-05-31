Прибылова (Егорова) Раиса Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прибылова (Егорова) Раиса Афанасьевна

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Место рождения

Красная Зорька, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.02.1926

Дата смерти

31.05.2014

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1926

Отец: Егоров Афанасий Петрович

Мать: Егорова Ксения Трофимовна

Красная Зорька, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1956

Сын: Прибылов Владимир Валентинович

Отец ребёнка: Прибылов Валентин Леонидович

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1959

Дочь: Шкредова Наталья Валентиновна

Отец ребёнка: Прибылов Валентин Леонидович

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прибылов Валентин Леонидович

Смерть
31.05.2014
Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
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