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Прибылов Владимир Валентинович

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Место рождения

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.09.1956

Дата смерти

05.12.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1956

Отец: Прибылов Валентин Леонидович

Мать: Прибылова Раиса Афанасьевна

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.03.1985

Дочь: Прибылова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Прибылова Татьяна

Рождение ребёнка
25.06.1986

Сын: Прибылов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
05.12.2020
Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
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