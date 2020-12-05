Прибылов Владимир Валентинович
Место рождения
Дата рождения12.09.1956
Дата смерти05.12.2020
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1956
Рождение ребёнка
29.03.1985
Дочь: Прибылова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Прибылова Татьяна
Рождение ребёнка
25.06.1986
Сын: Прибылов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
05.12.2020