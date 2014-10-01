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Прибылов Валентин Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1925

Дата смерти

01.10.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1956

Сын: Прибылов Владимир Валентинович

Мать ребёнка: Прибылова Раиса Афанасьевна

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1959

Дочь: Шкредова Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: Прибылова Раиса Афанасьевна

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прибылова Раиса Афанасьевна

Смерть
01.10.2014
Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
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