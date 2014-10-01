Прибылов Валентин Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1925
Дата смерти01.10.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1956
Сын: Прибылов Владимир Валентинович
Мать ребёнка: Прибылова Раиса Афанасьевна
Рождение ребёнка
01.05.1959
Дочь: Шкредова Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: Прибылова Раиса Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.2014