Егорова Елена Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1912
Дата смерти17.09.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1912
Рождение ребёнка
24.10.1936
Дочь: Сухарева Зинаида Никитична
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.10.1941
Дочь: Егорова Нина Никитична
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Егорова Валентина Тимофеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
17.09.1968
Челябинск, Челябинский, Челябинская область