Егорова Елена Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Елена Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1912

Дата смерти

17.09.1968

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1912

Отец: Егоров Афанасий Петрович

Мать: Егорова Ксения Трофимовна

Рождение ребёнка
24.10.1936

Дочь: Сухарева Зинаида Никитична

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.10.1941

Дочь: Егорова Нина Никитична

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Егорова Валентина Тимофеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
17.09.1968
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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