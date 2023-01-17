Черных Анна Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Анна Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1901

Дата смерти

23.08.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1930

Сын: Черных Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Черных Алексей Ефремович

Колтубановский, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.01.1932

Сын: Черных Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Черных Алексей Ефремович

Колтубановский, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Алексей Ефремович

Смерть
23.08.1973
Колтубанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
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