Черных Анна Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1901
Дата смерти23.08.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1930
Сын: Черных Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Черных Алексей Ефремович
Рождение ребёнка
17.01.1932
Сын: Черных Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Черных Алексей Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.08.1973
Колтубанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область