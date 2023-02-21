Черных Алексей Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти09.05.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1930
Сын: Черных Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Черных Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
17.01.1932
Сын: Черных Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Черных Анна Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черных Анна Терентьевна
Смерть
09.05.1976
Колтубанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область