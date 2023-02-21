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Черных Алексей Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

09.05.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1930

Сын: Черных Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Черных Анна Терентьевна

Колтубановский, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.01.1932

Сын: Черных Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Черных Анна Терентьевна

Колтубановский, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных Анна Терентьевна

Смерть
09.05.1976
Колтубанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
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