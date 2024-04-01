Тогусова (Мандрыгина) Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Рождение ребёнка
27.11.1791
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Тогусов Иван Капрал Кр.Полуденной Федорович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Тогусов Иван Капрал Кр.Полуденной Федорович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Тогусов Иван Капрал Кр.Полуденной Федорович
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Мухина Мария Иванова
Отец ребёнка: Тогусов Иван Капрал Кр.Полуденной Федорович
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Тогусов Иван Капрал Кр.Полуденной Федорович
Рождение ребёнка
05.06.1799
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Тогусов Иван Капрал Кр.Полуденной Федорович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Корнилова Ирина Иванова
Отец ребёнка: Тогусов Иван Капрал Кр.Полуденной Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно