Тогусова (Мандрыгина) Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тогусова (Мандрыгина) Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Мандрыгин Петр Крест. Д.Кустовой Семенов

Мать: Мандрыгина Дарья Осипова

Рождение ребёнка
27.11.1791

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Тогусов Иван Капрал Кр.Полуденной Федорович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Тогусов Леонтий Иванов

Отец ребёнка: Тогусов Иван Капрал Кр.Полуденной Федорович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Тогусов Иван Капрал Кр.Полуденной Федорович

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Мухина Мария Иванова

Отец ребёнка: Тогусов Иван Капрал Кр.Полуденной Федорович

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Тогусов Иван Капрал Кр.Полуденной Федорович

Рождение ребёнка
05.06.1799

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Тогусов Иван Капрал Кр.Полуденной Федорович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Корнилова Ирина Иванова

Отец ребёнка: Тогусов Иван Капрал Кр.Полуденной Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тогусов Иван Капрал Кр.Полуденной Федорович

Смерть
Неизвестно
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