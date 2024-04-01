Корнилова (Тогусова) Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилова (Тогусова) Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Тогусов Иван Капрал Кр.Полуденной Федорович

Мать: Тогусова Анна Петрова

Бракосочетание
25.01.1825

Муж: Корнилов Николай Урядник Р.Камышлова Васильев

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
М. 22 ж. 23
Рождение ребёнка
27.03.1837

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Корнилов Николай Урядник Р.Камышлова Васильев

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Коробейникова 1, Гладилова 2? Марфа Николаева

Отец ребёнка: Корнилов Николай Урядник Р.Камышлова Васильев

Смерть
Неизвестно
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