Корнилова (Тогусова) Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
25.01.1825
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
М. 22 ж. 23
Рождение ребёнка
27.03.1837
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Корнилов Николай Урядник Р.Камышлова Васильев
Рождение ребёнка
Около 1847
Смерть
Неизвестно