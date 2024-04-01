Тогусов Иван Капрал Кр.Полуденной Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тогусов Иван Капрал Кр.Полуденной Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Тогусов Федор Казак Кр.Полуденной Леонтьев

Мать: Тогусова Софья Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тогусова (Мандрыгина) Анна Петрова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Тогусов Леонтий Иванов

Мать ребёнка: Тогусова (Мандрыгина) Анна Петрова

Рождение ребёнка
27.11.1791

Дочь: (Тогусова) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Тогусова (Мандрыгина) Анна Петрова

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Тогусова) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Тогусова (Мандрыгина) Анна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Мухина (Тогусова) Мария Иванова

Мать ребёнка: Тогусова (Мандрыгина) Анна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: (Тогусова) Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Тогусова (Мандрыгина) Анна Петрова

Рождение ребёнка
05.06.1799

Дочь: (Тогусова) Акилина Иванова

Мать ребёнка: Тогусова (Мандрыгина) Анна Петрова

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Корнилова (Тогусова) Ирина Иванова

Мать ребёнка: Тогусова (Мандрыгина) Анна Петрова

Смерть
Неизвестно

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