Тогусов Иван Капрал Кр.Полуденной Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Тогусова (Мандрыгина) Анна Петрова
Рождение ребёнка
27.11.1791
Дочь: (Тогусова) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Тогусова (Мандрыгина) Анна Петрова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Тогусова) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Тогусова (Мандрыгина) Анна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Мухина (Тогусова) Мария Иванова
Мать ребёнка: Тогусова (Мандрыгина) Анна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: (Тогусова) Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Тогусова (Мандрыгина) Анна Петрова
Рождение ребёнка
05.06.1799
Дочь: (Тогусова) Акилина Иванова
Мать ребёнка: Тогусова (Мандрыгина) Анна Петрова
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Корнилова (Тогусова) Ирина Иванова
Мать ребёнка: Тогусова (Мандрыгина) Анна Петрова
Смерть
Неизвестно