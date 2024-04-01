Тогусов Федор Казак Кр.Полуденной Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тогусов Федор Казак Кр.Полуденной Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Около 1794

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Тогусов Леонтий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тогусова Софья Ильина

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Тогусов Савва Сотенный Писарь,Капрал Федоров

Мать ребёнка: Тогусова Софья Ильина

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Воденикова (Тогусова) Варвара Федорова

Мать ребёнка: Тогусова Софья Ильина

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Галкина (Тогусова) Анастасия Федорова

Мать ребёнка: Тогусова Софья Ильина

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Тогусов Иван Капрал Кр.Полуденной Федорович

Мать ребёнка: Тогусова Софья Ильина

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Тогусов Илья Федоров

Мать ребёнка: Тогусова Софья Ильина

Рождение ребёнка
28.11.1770

Сын: Тогусов Григорий Федоров

Мать ребёнка: Тогусова Софья Ильина

Смерть
Около 1794

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