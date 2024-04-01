Тогусов Федор Казак Кр.Полуденной Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиОколо 1794
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1718
Отец: Тогусов Леонтий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тогусова Софья Ильина
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Тогусов Савва Сотенный Писарь,Капрал Федоров
Мать ребёнка: Тогусова Софья Ильина
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Воденикова (Тогусова) Варвара Федорова
Мать ребёнка: Тогусова Софья Ильина
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Галкина (Тогусова) Анастасия Федорова
Мать ребёнка: Тогусова Софья Ильина
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Тогусов Иван Капрал Кр.Полуденной Федорович
Мать ребёнка: Тогусова Софья Ильина
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Тогусов Илья Федоров
Мать ребёнка: Тогусова Софья Ильина
Рождение ребёнка
28.11.1770
Мать ребёнка: Тогусова Софья Ильина
Смерть
Около 1794