Тогусов Савва Сотенный Писарь,Капрал Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тогусов Савва Сотенный Писарь,Капрал Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Тогусов Федор Казак Кр.Полуденной Леонтьев

Мать: Тогусова Софья Ильина

Рождение ребёнка
01.02.1777

Дочь: Авдотья Саввина

Мать ребёнка: Тогусова Параскева I Жена Дмитриева

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
09.04.1778

Дочь: Ирина Савина

Мать ребёнка: Тогусова Параскева I Жена Дмитриева

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
15.12.1779

Дочь: Анастасия Саввина

Мать ребёнка: Тогусова Параскева I Жена Дмитриева

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
тетка Анастасия
Рождение ребёнка
20.08.1781

Дочь: Наталья Саввина

Мать ребёнка: Тогусова Параскева I Жена Дмитриева

Рождение ребёнка
07.01.1785

Дочь: Домна Савина

Мать ребёнка: Тогусова Параскева I Жена Дмитриева

Рождение ребёнка
1788

Сын: Тогусов Федор Уряд. Кр. Полуденной Саввин

Мать ребёнка: Тогусова Параскева I Жена Дмитриева

Рождение ребёнка
1790

Сын: Тогусов Петр Саввин

Мать ребёнка: Тогусова Параскева I Жена Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тогусова Параскева I Жена Дмитриева

Долматово, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
крестьянская дочь
Смерть
Неизвестно
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