Тогусов Савва Сотенный Писарь,Капрал Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Рождение ребёнка
01.02.1777
Дочь: Авдотья Саввина
Мать ребёнка: Тогусова Параскева I Жена Дмитриева
Рождение ребёнка
09.04.1778
Дочь: Ирина Савина
Мать ребёнка: Тогусова Параскева I Жена Дмитриева
Рождение ребёнка
15.12.1779
Дочь: Анастасия Саввина
Мать ребёнка: Тогусова Параскева I Жена Дмитриева
тетка Анастасия
Рождение ребёнка
20.08.1781
Дочь: Наталья Саввина
Мать ребёнка: Тогусова Параскева I Жена Дмитриева
Рождение ребёнка
07.01.1785
Дочь: Домна Савина
Мать ребёнка: Тогусова Параскева I Жена Дмитриева
Рождение ребёнка
1788
Сын: Тогусов Федор Уряд. Кр. Полуденной Саввин
Мать ребёнка: Тогусова Параскева I Жена Дмитриева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Тогусов Петр Саввин
Мать ребёнка: Тогусова Параскева I Жена Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Долматово, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
крестьянская дочь
Смерть
Неизвестно