Тогусова Параскева I Жена Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тогусова Параскева I Жена Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

После 1794

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1777

Дочь: Авдотья Саввина

Отец ребёнка: Тогусов Савва Сотенный Писарь,Капрал Федоров

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
09.04.1778

Дочь: Ирина Савина

Отец ребёнка: Тогусов Савва Сотенный Писарь,Капрал Федоров

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
15.12.1779

Дочь: Анастасия Саввина

Отец ребёнка: Тогусов Савва Сотенный Писарь,Капрал Федоров

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
тетка Анастасия
Рождение ребёнка
20.08.1781

Дочь: Наталья Саввина

Отец ребёнка: Тогусов Савва Сотенный Писарь,Капрал Федоров

Рождение ребёнка
07.01.1785

Дочь: Домна Савина

Отец ребёнка: Тогусов Савва Сотенный Писарь,Капрал Федоров

Рождение ребёнка
1788

Сын: Тогусов Федор Уряд. Кр. Полуденной Саввин

Отец ребёнка: Тогусов Савва Сотенный Писарь,Капрал Федоров

Рождение ребёнка
1790

Сын: Тогусов Петр Саввин

Отец ребёнка: Тогусов Савва Сотенный Писарь,Капрал Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тогусов Савва Сотенный Писарь,Капрал Федоров

Долматово, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
крестьянская дочь
Смерть
После 1794
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