Тогусова Параскева I Жена Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиПосле 1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1777
Дочь: Авдотья Саввина
Отец ребёнка: Тогусов Савва Сотенный Писарь,Капрал Федоров
Рождение ребёнка
09.04.1778
Дочь: Ирина Савина
Отец ребёнка: Тогусов Савва Сотенный Писарь,Капрал Федоров
Рождение ребёнка
15.12.1779
Дочь: Анастасия Саввина
Отец ребёнка: Тогусов Савва Сотенный Писарь,Капрал Федоров
тетка Анастасия
Рождение ребёнка
20.08.1781
Дочь: Наталья Саввина
Отец ребёнка: Тогусов Савва Сотенный Писарь,Капрал Федоров
Рождение ребёнка
07.01.1785
Дочь: Домна Савина
Отец ребёнка: Тогусов Савва Сотенный Писарь,Капрал Федоров
Рождение ребёнка
1788
Рождение ребёнка
1790
Сын: Тогусов Петр Саввин
Отец ребёнка: Тогусов Савва Сотенный Писарь,Капрал Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Долматово, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
крестьянская дочь
Смерть
После 1794