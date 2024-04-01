Мандрыгин Петр Крест. Д.Кустовой Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрыгин Петр Крест. Д.Кустовой Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

26.07.1784

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Мандрыгин Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нисковскова (Мандрыгина) Анна 2? Петрова

Мать ребёнка: Мандрыгина (Толстоногова) Дарья Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мандрыгина (Толстоногова) Дарья Осипова

г. Туринска с. Липовского крестьянская дочь
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Мандрыгин Михаил Петров

Мать ребёнка: Мандрыгина (Толстоногова) Дарья Осипова

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Тогусова (Мандрыгина) Анна Петрова

Мать ребёнка: Мандрыгина (Толстоногова) Дарья Осипова

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Киселева (Мандрыгина) Акулина Петрова

Мать ребёнка: Мандрыгина (Толстоногова) Дарья Осипова

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: (Мандрыгина) Агафья Петрова

Мать ребёнка: Мандрыгина (Толстоногова) Дарья Осипова

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Мандрыгин Иван Петров

Мать ребёнка: Мандрыгина (Толстоногова) Дарья Осипова

Смерть
26.07.1784
Кустовое, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
54 года, скоропостижно

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