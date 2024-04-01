Мандрыгин Петр Крест. Д.Кустовой Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смерти26.07.1784
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: Мандрыгин Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нисковскова (Мандрыгина) Анна 2? Петрова
Мать ребёнка: Мандрыгина (Толстоногова) Дарья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
г. Туринска с. Липовского крестьянская дочь
Рождение ребёнка
Около 1751
Мать ребёнка: Мандрыгина (Толстоногова) Дарья Осипова
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Тогусова (Мандрыгина) Анна Петрова
Мать ребёнка: Мандрыгина (Толстоногова) Дарья Осипова
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Киселева (Мандрыгина) Акулина Петрова
Мать ребёнка: Мандрыгина (Толстоногова) Дарья Осипова
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: (Мандрыгина) Агафья Петрова
Мать ребёнка: Мандрыгина (Толстоногова) Дарья Осипова
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Мандрыгина (Толстоногова) Дарья Осипова
Смерть
26.07.1784
Кустовое, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
54 года, скоропостижно