Мандрыгин Михаил Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Бракосочетание
06.02.1772
Кустовое, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Мандрыгин Василий Михайлов
Мать ребёнка: Мандрыгина (Безсмертнова) Варвара Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: (Мандрыгина) Анна Михайлова
Мать ребёнка: Мандрыгина (Безсмертнова) Варвара Дмитриева
Смерть
Неизвестно