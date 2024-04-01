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Мандрыгин Михаил Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Мандрыгин Петр Крест. Д.Кустовой Семенов

Мать: Мандрыгина (Толстоногова) Дарья Осипова

Бракосочетание
06.02.1772

Жена: Мандрыгина (Безсмертнова) Варвара Дмитриева

Кустовое, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Мандрыгин Василий Михайлов

Мать ребёнка: Мандрыгина (Безсмертнова) Варвара Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: (Мандрыгина) Анна Михайлова

Мать ребёнка: Мандрыгина (Безсмертнова) Варвара Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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