Мандрыгина (Безсмертнова) Варвара Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрыгина (Безсмертнова) Варвара Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Безсмертнов Дмитрий Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1772

Муж: Мандрыгин Михаил Петров

Кустовое, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Мандрыгин Василий Михайлов

Отец ребёнка: Мандрыгин Михаил Петров

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: (Мандрыгина) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Мандрыгин Михаил Петров

Смерть
Неизвестно

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