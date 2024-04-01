Мандрыгина (Безсмертнова) Варвара Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Безсмертнов Дмитрий Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1772
Кустовое, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Мандрыгин Василий Михайлов
Отец ребёнка: Мандрыгин Михаил Петров
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: (Мандрыгина) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Мандрыгин Михаил Петров
Смерть
Неизвестно