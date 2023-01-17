Погорелов Юрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Рождение ребёнка
30.01.1977
Дочь: Погорелова Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Погорелова Людмила Михайловна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.11.1984
Дочь: Ходаковская Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Погорелова Людмила Михайловна
г. Дрезден, ФРГ
Бракосочетание
14.02.2005
Одесса, Одеська область