Погорелов Юрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погорелов Юрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Погорелов Михаил Николаевич

Мать: Рабкина Татьяна Лазаревна

Рождение ребёнка
30.01.1977

Дочь: Погорелова Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Погорелова Людмила Михайловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.11.1984

Дочь: Ходаковская Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Погорелова Людмила Михайловна

г. Дрезден, ФРГ
Бракосочетание
14.02.2005

Жена: Погорелова Людмила Михайловна

Одесса, Одеська область
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