Погорелов Михаил Николаевич
Место рожденияс. Млеев, Городищенский р-н, Киевская обл., Украина
Дата рождения26.11.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1943
Сын: Погорелов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Рабкина Татьяна Лазаревна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Погорелов Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Рабкина Татьяна Лазаревна
Смерть
Неизвестно