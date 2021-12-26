Погорелов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погорелов Михаил Николаевич

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Место рождения

с. Млеев, Городищенский р-н, Киевская обл., Украина

Дата рождения

26.11.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рабкина Татьяна Лазаревна

Рождение ребёнка
1943

Сын: Погорелов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Рабкина Татьяна Лазаревна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Погорелов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Рабкина Татьяна Лазаревна

Смерть
Неизвестно

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