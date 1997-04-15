Рабкина Татьяна Лазаревна
Место рождения
Дата рождения01.12.1917
Дата смерти15.04.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1917
Отец: Рабкин Лазарь Юдович
Мать: Рабкина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1943
Сын: Погорелов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Погорелов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1946
Сын: Погорелов Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Погорелов Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.1997