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Рабкина Татьяна Лазаревна

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Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

01.12.1917

Дата смерти

15.04.1997

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1917

Отец: Рабкин Лазарь Юдович

Мать: Рабкина Анна Григорьевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Погорелов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Погорелов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1946

Сын: Погорелов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Погорелов Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погорелов Михаил Николаевич

Смерть
15.04.1997
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