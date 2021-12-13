Рабкин Лазарь Юдович
Место рождения
Дата рождения20.11.1888
Дата смерти21.05.1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1888
Отец: Рабкин Иуда
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1912
Мать ребёнка: Рабкина (Сокольская) Анна Григорьевна
Лоев, Лоевский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
17.09.1913
Дочь: Рабкина Мари-Ася Лазаревна
Мать ребёнка: Рабкина (Сокольская) Анна Григорьевна
Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.12.1917
Дочь: Рабкина Татьяна Лазаревна
Мать ребёнка: Рабкина (Сокольская) Анна Григорьевна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
21.05.1953
Введенское, Одинцовский муниципальный район, Московская область