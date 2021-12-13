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Рабкин Лазарь Юдович

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Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

20.11.1888

Дата смерти

21.05.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1888

Отец: Рабкин Иуда

Мать: не указана

Киев, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рабкина (Сокольская) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
18.08.1912

Сын: Рабкин Юлий Лазаревич

Мать ребёнка: Рабкина (Сокольская) Анна Григорьевна

Лоев, Лоевский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
17.09.1913

Дочь: Рабкина Мари-Ася Лазаревна

Мать ребёнка: Рабкина (Сокольская) Анна Григорьевна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.12.1917

Дочь: Рабкина Татьяна Лазаревна

Мать ребёнка: Рабкина (Сокольская) Анна Григорьевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
21.05.1953
Введенское, Одинцовский муниципальный район, Московская область

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