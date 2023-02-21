Рабкин Иуда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабкин Иуда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1888

Сын: Рабкин Лазарь Юдович

Мать ребёнка: не указана

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1893

Сын: Рабкин Ефим Юдович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нехамкина Этта Юдовна

Мать ребёнка: не указана

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рабкин Наум Юдович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рабкин Владимир Юдович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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