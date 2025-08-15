Фейгина (Рабкина) Циля Юдовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Фейгина (Рабкина) Циля Юдовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
Рабкин ИудаНеизвестно г.р.
Мать
Рабкина Эсфирь НаумовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Фейгин МендельНеизвестно г.р.
Дети
Фейгин Наум (Натан) Маркович (Менделевич)08.10.1891 г.р.
Фейгин Матвей (Мордехай) Менделевич22.12.1906 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рабкин Иуда

Мать: Рабкина Эсфирь Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фейгина Хая Менделевна

Отец ребёнка: Фейгин Мендель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фейгина Татьяна Менделевна

Отец ребёнка: Фейгин Мендель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фейгин Юлий Менделевич

Отец ребёнка: Фейгин Мендель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фейгин Литман Менделевич

Отец ребёнка: Фейгин Мендель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фейгин Борис Менделевич

Отец ребёнка: Фейгин Мендель

Лукомль, Чашникский район, Витебская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колосова (Фейгина) Станислава Менделевна

Отец ребёнка: Фейгин Мендель

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фейгин Мендель

Рождение ребёнка
08.10.1891

Сын: Фейгин Наум (Натан) Маркович (Менделевич)

Отец ребёнка: Фейгин Мендель

Чернигов, Чернігівська область

Рождение ребёнка
22.12.1906

Сын: Фейгин Матвей (Мордехай) Менделевич

Отец ребёнка: Фейгин Мендель

Смерть
Неизвестно

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