Фейгина (Рабкина) Циля Юдовна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецРабкин ИудаНеизвестно г.р.
МатьРабкина Эсфирь НаумовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Фейгин МендельНеизвестно г.р.
Дети
Фейгин Наум (Натан) Маркович (Менделевич)08.10.1891 г.р.
Фейгин Матвей (Мордехай) Менделевич22.12.1906 г.р.Показать еще 6
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рабкин Иуда
Мать: Рабкина Эсфирь Наумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фейгина Хая Менделевна
Отец ребёнка: Фейгин Мендель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фейгина Татьяна Менделевна
Отец ребёнка: Фейгин Мендель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фейгин Мендель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фейгин Мендель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фейгин Мендель
Лукомль, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колосова (Фейгина) Станислава Менделевна
Отец ребёнка: Фейгин Мендель
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фейгин Мендель
Рождение ребёнка
08.10.1891
Сын: Фейгин Наум (Натан) Маркович (Менделевич)
Отец ребёнка: Фейгин Мендель
Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.12.1906
Сын: Фейгин Матвей (Мордехай) Менделевич
Отец ребёнка: Фейгин Мендель
Смерть
Неизвестно