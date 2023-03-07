Нехамкина (Рабкина) Этта Юдовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рабкин Иуда
Мать: не указана
Бракосочетание
?.06.1886
Рождение ребёнка
?.08.1891
Отец ребёнка: Нехамкин Иосиф Лейбович
Рождение ребёнка
20.08.1895
Сын: Зюка Михаил Осипович
Отец ребёнка: Нехамкин Иосиф Лейбович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ландау Сусанна Осиповна
Отец ребёнка: Нехамкин Иосиф Лейбович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Идлис Раиса Осиповна
Отец ребёнка: Нехамкин Иосиф Лейбович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вайсброт Тэма Осиповна
Отец ребёнка: Нехамкин Иосиф Лейбович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нехамкин Вениамин Осипович
Отец ребёнка: Нехамкин Иосиф Лейбович
Смерть
1939