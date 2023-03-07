Нехамкина (Рабкина) Этта Юдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехамкина (Рабкина) Этта Юдовна

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рабкин Иуда

Мать: не указана

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
?.06.1886

Муж: Нехамкин Иосиф Лейбович

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
?.08.1891

Сын: Нехамкин Натан Осипович

Отец ребёнка: Нехамкин Иосиф Лейбович

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.08.1895

Сын: Зюка Михаил Осипович

Отец ребёнка: Нехамкин Иосиф Лейбович

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ландау Сусанна Осиповна

Отец ребёнка: Нехамкин Иосиф Лейбович

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Идлис Раиса Осиповна

Отец ребёнка: Нехамкин Иосиф Лейбович

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вайсброт Тэма Осиповна

Отец ребёнка: Нехамкин Иосиф Лейбович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нехамкин Вениамин Осипович

Отец ребёнка: Нехамкин Иосиф Лейбович

Чернигов, Чернігівська область
Смерть
1939
Киев, Киевский уезд
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