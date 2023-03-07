Идлис (Нехамкина) Раиса Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Идлис (Нехамкина) Раиса Осиповна

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Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

1899

Дата смерти

23.11.1973

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Нехамкин Иосиф Лейбович

Мать: Нехамкина Этта Юдовна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.11.1932

Сын: Идлис Виктор Соломонович

Отец ребёнка: Идлис Соломон Борисович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1937

Сын: Идлис Григорий Соломонович

Отец ребёнка: Идлис Соломон Борисович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Идлис Соломон Борисович

Смерть
23.11.1973
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рак головки поджелудочной железы. Похоронена в одной могиле с Идлисом С.Б., Идлисом В.С. и Идлис Е.А. на кладбище Жертв 9-го января.
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