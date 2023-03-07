Идлис (Нехамкина) Раиса Осиповна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти23.11.1973
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Нехамкин Иосиф Лейбович
Мать: Нехамкина Этта Юдовна
Рождение ребёнка
15.11.1932
Отец ребёнка: Идлис Соломон Борисович
Рождение ребёнка
07.10.1937
Сын: Идлис Григорий Соломонович
Отец ребёнка: Идлис Соломон Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.1973
Рак головки поджелудочной железы. Похоронена в одной могиле с Идлисом С.Б., Идлисом В.С. и Идлис Е.А. на кладбище Жертв 9-го января.