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Идлис Виктор Соломонович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

15.11.1932

Дата смерти

22.10.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1932

Отец: Идлис Соломон Борисович

Мать: Идлис Раиса Осиповна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
05.07.1952

Жена: Идлис Елена Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Запись № 1349, св-во о браке серии I-ЮБ № 032056
Рождение ребёнка
19.12.1952

Дочь: Зайцева Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Идлис Елена Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
22.10.1996
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рак правой почки. Похоронен в одной могиле с Идлис Р.О., Идлисом С.Б. и Идлис Е.А. на кладбище Жертв 9-го января.
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