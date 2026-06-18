Идлис Виктор Соломонович 15.11.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Идлис Виктор Соломонович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 15.11.1932, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 22.10.1996, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Идлис (Нехамкина) Раиса Осиповна10.08.1899 г.р.
Отец
Идлис Соломон Борисович14.07.1901 г.р.
Супруги
Идлис (Александрова) Елена Александровна24.03.1932 г.р.
Дети
Зайцева (Идлис) Ирина Викторовна19.12.1952 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1932

Отец: Идлис Соломон Борисович

Мать: Идлис (Нехамкина) Раиса Осиповна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
05.07.1952

Жена: Идлис (Александрова) Елена Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Запись № 1349, св-во о браке серии I-ЮБ № 032056

Рождение ребёнка
19.12.1952

Дочь: Зайцева (Идлис) Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Идлис (Александрова) Елена Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
22.10.1996
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рак правой почки. Похоронен в одной могиле с Идлис Р.О., Идлисом С.Б. и Идлис Е.А. на кладбище Жертв 9-го января.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.