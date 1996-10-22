Идлис Виктор Соломонович
Место рождения
Дата рождения15.11.1932
Дата смерти22.10.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1932
Отец: Идлис Соломон Борисович
Мать: Идлис Раиса Осиповна
Бракосочетание
05.07.1952
Запись № 1349, св-во о браке серии I-ЮБ № 032056
Рождение ребёнка
19.12.1952
Дочь: Зайцева Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Идлис Елена Александровна
Смерть
22.10.1996
Рак правой почки. Похоронен в одной могиле с Идлис Р.О., Идлисом С.Б. и Идлис Е.А. на кладбище Жертв 9-го января.