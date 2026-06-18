Идлис Виктор Соломонович
мужской, родился 15.11.1932, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 22.10.1996, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьИдлис (Нехамкина) Раиса Осиповна10.08.1899 г.р.
ОтецИдлис Соломон Борисович14.07.1901 г.р.
Супруги
Идлис (Александрова) Елена Александровна24.03.1932 г.р.
Дети
Зайцева (Идлис) Ирина Викторовна19.12.1952 г.р.
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Место
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Рождение
15.11.1932
Бракосочетание
05.07.1952
Рождение ребёнка
19.12.1952
Дочь: Зайцева (Идлис) Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Идлис (Александрова) Елена Александровна
Смерть
22.10.1996