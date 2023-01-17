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Нехамкин Иосиф Лейбович

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Место рождения

Нежинский уезд Черниговской губернии, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежинский уезд Черниговской губернии, Российская Империя
Бракосочетание
?.06.1886

Жена: Нехамкина Этта Юдовна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
?.08.1891

Сын: Нехамкин Натан Осипович

Мать ребёнка: Нехамкина Этта Юдовна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.08.1895

Сын: Зюка Михаил Осипович

Мать ребёнка: Нехамкина Этта Юдовна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ландау Сусанна Осиповна

Мать ребёнка: Нехамкина Этта Юдовна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Идлис Раиса Осиповна

Мать ребёнка: Нехамкина Этта Юдовна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нехамкин Вениамин Осипович

Мать ребёнка: Нехамкина Этта Юдовна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вайсброт Тэма Осиповна

Мать ребёнка: Нехамкина Этта Юдовна

Смерть
1937
Киев, Киевский уезд
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