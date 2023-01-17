Нехамкин Иосиф Лейбович
Место рожденияНежинский уезд Черниговской губернии, Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Нежинский уезд Черниговской губернии, Российская Империя
Бракосочетание
?.06.1886
Жена: Нехамкина Этта Юдовна
Рождение ребёнка
?.08.1891
Мать ребёнка: Нехамкина Этта Юдовна
Рождение ребёнка
20.08.1895
Сын: Зюка Михаил Осипович
Мать ребёнка: Нехамкина Этта Юдовна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ландау Сусанна Осиповна
Мать ребёнка: Нехамкина Этта Юдовна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Идлис Раиса Осиповна
Мать ребёнка: Нехамкина Этта Юдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нехамкин Вениамин Осипович
Мать ребёнка: Нехамкина Этта Юдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вайсброт Тэма Осиповна
Мать ребёнка: Нехамкина Этта Юдовна
Смерть
1937
Киев, Киевский уезд