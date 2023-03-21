Ландау (Нехамкина) Сусанна Осиповна
женский, родилась 1895, Чернигов, Чернігівська область
умерла 1949, Киев, Украинская ССР, СССР
ОтецНехамкин Иосиф ЛейбовичОколо 1862 г.р.
МатьНехамкина (Рабкина) Этель ЮдовнаОколо 1867 г.р.
Супруги
Ландау Сергей ГригорьевичНеизвестно г.р.
Хватовкер Ефим АроновичНеизвестно г.р.
Дети
Хватовкер Юрий Ефимович13.09.1912 г.р.
Хватовкер Ирина (Инна) Ефимовна1916 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Чернигов, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1912
Отец ребёнка: Хватовкер Ефим Аронович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Хватовкер Ирина (Инна) Ефимовна
Отец ребёнка: Хватовкер Ефим Аронович
Смерть
1949