Ландау (Нехамкина) Сусанна Осиповна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти1949
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Нехамкин Иосиф Лейбович
Мать: Нехамкина Этта Юдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хватовкер Ефим Аронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хватовкер Ирина Ефимовна
Отец ребёнка: Хватовкер Ефим Аронович
Смерть
1949