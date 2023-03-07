Ландау (Нехамкина) Сусанна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ландау (Нехамкина) Сусанна Осиповна

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Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

1895

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Нехамкин Иосиф Лейбович

Мать: Нехамкина Этта Юдовна

Чернигов, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хватовкер Ефим Аронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ландау Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хватовкер Юрий Ефимович

Отец ребёнка: Хватовкер Ефим Аронович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хватовкер Ирина Ефимовна

Отец ребёнка: Хватовкер Ефим Аронович

Киев, Киевский уезд
Смерть
1949
Киев, Киевский уезд
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