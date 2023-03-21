Ландау (Нехамкина) Сусанна Осиповна 1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Ландау (Нехамкина) Сусанна Осиповна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1895, Чернигов, Чернігівська область

умерла 1949, Киев, Украинская ССР, СССР

Отец
Нехамкин Иосиф ЛейбовичОколо 1862 г.р.
Мать
Нехамкина (Рабкина) Этель ЮдовнаОколо 1867 г.р.
Супруги
Ландау Сергей ГригорьевичНеизвестно г.р.
Хватовкер Ефим АроновичНеизвестно г.р.
Дети
Хватовкер Юрий Ефимович13.09.1912 г.р.
Хватовкер Ирина (Инна) Ефимовна1916 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Нехамкин Иосиф Лейбович

Мать: Нехамкина (Рабкина) Этель Юдовна

Чернигов, Чернігівська область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хватовкер Ефим Аронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ландау Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
13.09.1912

Сын: Хватовкер Юрий Ефимович

Отец ребёнка: Хватовкер Ефим Аронович

Киев, Украинская ССР, СССР

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Хватовкер Ирина (Инна) Ефимовна

Отец ребёнка: Хватовкер Ефим Аронович

Киев, Украинская ССР, СССР

Смерть
1949
Киев, Украинская ССР, СССР

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