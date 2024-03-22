Хватовкер Ефим Аронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХватовкер Ефим Аронович

Хватовкер Ефим Аронович

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1916

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1912

Сын: Хватовкер Юрий Ефимович

Мать ребёнка: Ландау Сусанна Осиповна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Хватовкер Ирина Ефимовна

Мать ребёнка: Ландау Сусанна Осиповна

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ландау Сусанна Осиповна

Смерть
Около 1916
Киев, Киевский уезд
Туберкулез
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close