Хватовкер Ефим Аронович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1912
Мать ребёнка: Ландау Сусанна Осиповна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Хватовкер Ирина Ефимовна
Мать ребёнка: Ландау Сусанна Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ландау Сусанна Осиповна
Смерть
Около 1916
Туберкулез