Рабкин Владимир Юдович
мужской, родился Неизвестно
умер 14.05.1945, Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
ОтецРабкин ИудаНеизвестно г.р.
МатьРабкина Эсфирь НаумовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Рабкина СофьяНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рабкин Иуда
Мать: Рабкина Эсфирь Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рабкина Софья
Смерть
14.05.1945
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область