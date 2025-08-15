Рабкин Владимир Юдович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Рабкин Владимир Юдович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер 14.05.1945, Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Отец
Рабкин ИудаНеизвестно г.р.
Мать
Рабкина Эсфирь НаумовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Рабкина СофьяНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рабкин Иуда

Мать: Рабкина Эсфирь Наумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рабкина Софья

Смерть
14.05.1945
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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