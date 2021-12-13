Рабкина Мари-Ася Лазаревна
Место рождения
Дата рождения17.09.1913
Дата смерти17.01.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушнирова (Дубнова) Евгения Израйловна
Отец ребёнка: Дубнов Израиль Исаакович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1940
Дочь: Дубнова Татьяна Израйловна
Отец ребёнка: Дубнов Израиль Исаакович
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубнов Израиль Исаакович
Смерть
17.01.1990
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена на Введенском кладбище, Одинцовский р-н М.О.