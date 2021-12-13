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Рабкина Мари-Ася Лазаревна

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Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

17.09.1913

Дата смерти

17.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1913

Отец: Рабкин Лазарь Юдович

Мать: Рабкина (Сокольская) Анна Григорьевна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушнирова (Дубнова) Евгения Израйловна

Отец ребёнка: Дубнов Израиль Исаакович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубнов Израиль Исаакович

Рождение ребёнка
01.07.1940

Дочь: Дубнова Татьяна Израйловна

Отец ребёнка: Дубнов Израиль Исаакович

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубнов Израиль Исаакович

Смерть
17.01.1990
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена на Введенском кладбище, Одинцовский р-н М.О.

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