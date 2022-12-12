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Дубнов Израиль Исаакович

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

12.02.1901

Дата смерти

09.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1940

Дочь: Дубнова Татьяна Израйловна

Мать ребёнка: Рабкина Мари-Ася Лазаревна

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Цхведиани Юлия Александровна (Израйловна)

Мать ребёнка: Рабкина Мари-Ася Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушнирова Евгения Израйловна

Мать ребёнка: Рабкина Мари-Ася Лазаревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рабкина Мари-Ася Лазаревна

Смерть
09.03.1991
Москва, город федерального значения Москва
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