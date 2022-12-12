Дубнов Израиль Исаакович
Место рождения
Дата рождения12.02.1901
Дата смерти09.03.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1940
Дочь: Дубнова Татьяна Израйловна
Мать ребёнка: Рабкина Мари-Ася Лазаревна
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Цхведиани Юлия Александровна (Израйловна)
Мать ребёнка: Рабкина Мари-Ася Лазаревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушнирова Евгения Израйловна
Мать ребёнка: Рабкина Мари-Ася Лазаревна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1991
Москва, город федерального значения Москва