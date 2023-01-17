Погорелова (Федюкина) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погорелова (Федюкина) Людмила Михайловна

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Место рождения

Горно-Алтайская АО, РСФСР

Дата рождения

24.06.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Горно-Алтайская АО, РСФСР
Рождение ребёнка
30.01.1977

Дочь: Погорелова Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Погорелов Юрий Михайлович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.11.1984

Дочь: Ходаковская Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Погорелов Юрий Михайлович

г. Дрезден, ФРГ
Бракосочетание
14.02.2005

Муж: Погорелов Юрий Михайлович

Одесса, Одеська область
Смерть
Неизвестно
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