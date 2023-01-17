Погорелова (Федюкина) Людмила Михайловна
Место рожденияГорно-Алтайская АО, РСФСР
Дата рождения24.06.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Горно-Алтайская АО, РСФСР
Рождение ребёнка
30.01.1977
Дочь: Погорелова Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Погорелов Юрий Михайлович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.11.1984
Дочь: Ходаковская Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Погорелов Юрий Михайлович
г. Дрезден, ФРГ
Бракосочетание
14.02.2005
Одесса, Одеська область
Смерть
Неизвестно