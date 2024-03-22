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Погорелова Татьяна Юрьевна
Погорелова Татьяна Юрьевна
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Древо
Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
30.01.1977
Пол
Женский
Отец
Погорелов Юрий Михайлович
1946 г.р.
Мать
Погорелова (Федюкина) Людмила Михайловна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1977
Отец:
Погорелов Юрий Михайлович
Мать:
Погорелова Людмила Михайловна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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