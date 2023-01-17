Макеева (Макеева) Анисия Зиновьевна
Место рожденияд.Ключи, Татарстан
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Место
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Рождение
1847
Отец: Макеев Зиновий Гаврилович
Мать: Макеева Дарья Ивановна
д.Ключи, Татарстан
Бракосочетание
22.01.1868
Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Некрасова Матрона Прокопьева
Отец ребёнка: Соколов Прокопий Дионисьевич
Рождение ребёнка
26.02.1886
Сын: Соколов Герасим Прокопьевич
Отец ребёнка: Соколов Прокопий Дионисьевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Братчикова Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Соколов Прокопий Дионисьевич
Рождение ребёнка
21.01.1889
Дочь: Соколов Ксения Прокопьевна
Отец ребёнка: Соколов Прокопий Дионисьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколов Акилина Прокопьева
Отец ребёнка: Соколов Прокопий Дионисьевич
Смерть
Неизвестно