Макеева (Макеева) Анисия Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеева (Макеева) Анисия Зиновьевна

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Место рождения

д.Ключи, Татарстан

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Макеев Зиновий Гаврилович

Мать: Макеева Дарья Ивановна

д.Ключи, Татарстан
Бракосочетание
22.01.1868

Муж: Соколов Прокопий Дионисьевич

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Некрасова Матрона Прокопьева

Отец ребёнка: Соколов Прокопий Дионисьевич

Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.1886

Сын: Соколов Герасим Прокопьевич

Отец ребёнка: Соколов Прокопий Дионисьевич

Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Братчикова Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Соколов Прокопий Дионисьевич

Рождение ребёнка
21.01.1889

Дочь: Соколов Ксения Прокопьевна

Отец ребёнка: Соколов Прокопий Дионисьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколов Акилина Прокопьева

Отец ребёнка: Соколов Прокопий Дионисьевич

Смерть
Неизвестно
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