Соколов Герасим Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения26.02.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1886
Рождение ребёнка
16.03.1911
Сын: Соколов Сергей Герасимович
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
10.11.1912
Дочь: Соколов Пелагея
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
09.06.1915
Сын: Соколов Михаил Герасимович
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Андреевна
Военная служба
20.06.1917
д. Скоморохи-Старо
84-й пехотный Ширванский полк, ранен-контужен. 1 мировая война
Рождение ребёнка
22.04.1918
Сын: Соколов Василий Герасимович
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
24.11.1921
Сын: Соколов Павел Герасимович
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Братчикова Валентина Герасимовна
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Андреевна
Крещение
Неизвестно
Спасское, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно