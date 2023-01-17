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Соколов Герасим Прокопьевич

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Место рождения

Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.02.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1886

Отец: Соколов Прокопий Дионисьевич

Мать: Макеева Анисия Зиновьевна

Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.03.1911

Сын: Соколов Сергей Герасимович

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
10.11.1912

Дочь: Соколов Пелагея

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
09.06.1915

Сын: Соколов Михаил Герасимович

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Андреевна

Военная служба
20.06.1917
д. Скоморохи-Старо
84-й пехотный Ширванский полк, ранен-контужен. 1 мировая война
Рождение ребёнка
22.04.1918

Сын: Соколов Василий Герасимович

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
24.11.1921

Сын: Соколов Павел Герасимович

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Братчикова Валентина Герасимовна

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Андреевна

Крещение
Неизвестно
Спасское, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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