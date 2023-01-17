Соколова (Карпова) Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения15.03.1884
Дата смерти16.10.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1884
Рождение ребёнка
16.03.1911
Сын: Соколов Сергей Герасимович
Отец ребёнка: Соколов Герасим Прокопьевич
Рождение ребёнка
10.11.1912
Дочь: Соколов Пелагея
Отец ребёнка: Соколов Герасим Прокопьевич
Рождение ребёнка
09.06.1915
Сын: Соколов Михаил Герасимович
Отец ребёнка: Соколов Герасим Прокопьевич
Рождение ребёнка
22.04.1918
Сын: Соколов Василий Герасимович
Отец ребёнка: Соколов Герасим Прокопьевич
Рождение ребёнка
24.11.1921
Сын: Соколов Павел Герасимович
Отец ребёнка: Соколов Герасим Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Братчикова Валентина Герасимовна
Отец ребёнка: Соколов Герасим Прокопьевич
Смерть
16.10.1950