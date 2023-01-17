Соколова (Карпова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Карпова) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.03.1884

Дата смерти

16.10.1950

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1884

Отец: Карпов Андрей Даниилович

Мать: Карпова Елисавета Васильевна

Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.03.1911

Сын: Соколов Сергей Герасимович

Отец ребёнка: Соколов Герасим Прокопьевич

Рождение ребёнка
10.11.1912

Дочь: Соколов Пелагея

Отец ребёнка: Соколов Герасим Прокопьевич

Рождение ребёнка
09.06.1915

Сын: Соколов Михаил Герасимович

Отец ребёнка: Соколов Герасим Прокопьевич

Рождение ребёнка
22.04.1918

Сын: Соколов Василий Герасимович

Отец ребёнка: Соколов Герасим Прокопьевич

Рождение ребёнка
24.11.1921

Сын: Соколов Павел Герасимович

Отец ребёнка: Соколов Герасим Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Братчикова Валентина Герасимовна

Отец ребёнка: Соколов Герасим Прокопьевич

Смерть
16.10.1950
Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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